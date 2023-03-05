ملزي أمام القضاء مجددا عن تبديد 23.5 مليار دولار

أجلت رئيس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، محاكمة مدير مدير إقامة الدولة ” موريتي” سابقا المتهم غير الموقوف ” عبد الحميد ملزي”. إلى تاريخ 12 مارس المقبل بطلب من هيئة الدفاع.

وسيمثل المتهم عبد الحميد ملزي مجددا أمام هيئة المجلس الاسبوع المقبل. بعد استئناف الحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. والذي قضى بادانته ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 398 مليون دج.

كما تم إدانة متهم ثانٍ في ذات القضية ويتعلق الامر بممثل شركة المساهمة الاستثمارية للفندقة بغرامة مالية نافذة قدرها 872 مليون دج. في حين تم تبرئة االشركة الصينية للهندسة و البناء الكائن مقرها بباريس المسماة” cscec”.

وسيواجه ” ملزي عبد الحميد” تهم فساد تتعلق بجنحة استيراد بضاعة مع تضخيم الثمن بغرض تحويل أموال للخارج. بصفته ممثل للشخص المعنوي للشركة العمومية للتسييير الفندقي. وبصفته الرئيس المدير العام لذات الشركة.

أين تم ابرام عقد مع شركة صينية لاشغال البناء الكائن مقرها بباريس(فرنسا). لاستيراد عتاد لاشغال تهيئة مركب معالجة مياه البحر القاطنة بشيراطون بتاريخ 12 اكتوبر 2017 بعد الاعلان عن مناقصة وطنية فازت فيها الشركتين عقب موافقة مجلس الادارة ومكتب الدراسات لشركة الاستثمار الفندقي بحيث قدرت قيمة العقد إجمالا ب23.5 مليار دولار .

وحسب ثلاث خبرات منجزة بملف القضية فان التحقيقات وبعد تحريك الدعوى العمومية. تم الوقوف على وقائع فساد تعلقت بتبديد المال العام بالعملة الصعبة. تم تحويلها بطريقة غير شرعية عن طريق التوطين البنكي بالجزائر لوقوع تضخيمات لفوترة العتاد المستورد. من طرف الشركة الصينية بفرنسا اذ قدرت الاموال محل المخالفة من 4.5 الى 10 أورو .