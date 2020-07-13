ملعب رويبة جاهز للإحتضان المنافسات القارية

أفادت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها عن إنتهاء أشغال التهيئة والإنارة الخارجية على مستوى ملعب الرويبة، تمهيدا لإحتضان مختلف المنافسات القارية.

ونشرت الصفحة الرسمية لولاية الجزائر في بيان لها على الفايسبوك أن الوالي المنتدب للرويبة أحمد بودوح، تفقد أمس الأحد المركب الرياضي بالرويبة، “حيث بعد انتهاء أشغال التهيئة والإنارة الخارجية تعمل مؤسسة EVSM على رفع التحفظات المسجلة” من طرف الكاف تمهيدا لاعتماده لاحتضان مختلف المنافسات القارية.

وأشار ذات المصدر أنه سيتم تنصيب ورشة إنجاز مضمار ألعاب القوى على مستوى ذات المركب الرياضي بالمقاطعة الإدارية للرويبة وذلك “فور استكمال تهيئة أرضية الميدان التي تتحسن حالتها تدريجيا”.