ملف إستيراد السيارات: الخبراء يكشفون موعد دخول أوّل سيارة إلى الجزائر

أكد الخبراء وأصحاب الإختصاص في مجال السيارات ان دخول أول سيارة إلى الجزائر لن يكون قبل 2023. ليبقى ملف إستيراد السيارات يصنع الحدث في الجزائر الحدث ويؤجل حلم الجزائريين.

وخلال الإجتماع الوزاري الاخير أمر رئيس الجمهورية بالمراجعة الفورية لدفتر شروط إستيراد السيارات. لتبدا العملية الاولى وهي وضع ملفات الإعتماد لوكلاء الاستيراد وإستصدار الإعتمادات التي لن تكون جاهزة قبل مارس 2022. ومن تم تليها عملية دراسة الملفات قبل منح الإعتمادات في النصف الاول من نصف السنة القادمة. حيث إعتبر الخبراء الخطوة في المجال هذه الخطوة أنها قد تأجل حلم الجزائريين في الحصول على سيارة إلى غاية 2023.

وحسب حمزة بوغادي خبير إقتصادي انه وفق المعطيات والتوقعات من الغير المعقول ان تدخل اول سيارة للبلاد في مارس 2022. ولكن سيكون في اواخر سنة 2022 اوبداية سنة 2023 وفق الحسابات الإقتصادية.

وبعد حصول الوكلاء على الإعتمادات امامهم من 6 إلى 8 أشهر لإتمام الإجراءات بداية من تعيين الموظفين. والتوطين البنكي وأوقات التسليم . وسيزيد من صعوبة الأمر الحصول على طلبيات. وهذا في ظل الازمة العالمية التي يعاني منها مصنعو السيارات بسبب نذرة الرقائق الإلكترونية.

وفي ذات السياق اوضح حمزة بوغادي ان المتعامل الإقتصادي عند حصوله على الإعتماد لدينا عدة إجراءات عليه القيام بها. منها تحضير قاعات العرض show room. بالإضافة إلى ورشات الصيانة الحصول على الطلبات. والإجراءات البنكية وإجراءات الإستيراد. وستأخد العملية مابين 6 أو7 أشهر يضيف ذات الخبير الإقتصادي.

وصرح وزير الصناعة منذ ايام للتلفزيون العمومي ان اكثر 66 متعامل إقتصادي وضع ملف تركيب السيارات لدى قطاعه منهم من حظي بالرفض ومنهم تم التحفظ ملفهم. وسيكون منح إعتمادات للوكلاء لإستيراد السيارات فوريا. وذلك لتبسيط الامور على المتعاملين وإزاحة العراقيل السابقة كالبيروقراطية.

مطالع أيضا: ختصون لـ النهار اونلاين.. أسعار السيارات ستتراجع والسوق ستستقر في هذه الحالة