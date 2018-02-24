ملكة الجمال “شانيز بلعيد” بطلة مسلسل رمضاني “أكبادنا”

ستخوض ملكة جمال العرب للسياحة “شانيز بلعيد”، غمار التمثيل لأوّل مرّة استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وقالت شانيز أنّ المسلسل جزائري تحت عنوان “أكبادنا” من بطولتها إلى جانب العديد من الفنانين الجزائريين على غرار فريدة كريم.

بالإضافة إلى فرح ياسمين، محمد بوشايب، نسيمة جعفر باي.

وأوضحت أنّ المسلسل يحكي معاناة عدّة عائلات مع فلذات الأكباد وعائلتهم مع الآفات الإجتماعية، وكيفية عيشهم لتحقيق أحلامهم.

والمسلسل من سيناريو الكاتب الجزائري محمد شرشال من إخراج المصري “منصور المنشوري” ومن إنتاج شركة جزائرية “اريس”.

يشار إلى أنّ، شانيز بلعيد أعلنت خطوبتها من شاب لبناني.