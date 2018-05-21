ملكة جمال القارات “مسكينة” جابولها “جنيّة” دخلتها لزنقة لهبال

حلّت ملكة جمال القارات ابتسام ضيفة على فريق عمل برنامج الكاميرا الخفية “الحبس”التي تبثّ على قناة النهار خلال شهر رمضان.

و بعد أن بدأت ابتسام طاهري في الدردشة مع الصحفي بكلّ هدوء، انتقلت إلى فقرة التحدّي وهي دخول الضيف في غرفة شبيهة بالحبس.

هناك بدأت معاناة ابتسام، حيث بدأ “راد ماكس” في الصراخ بحكم أنّه لايستطيع الجلوس في غرفة مظلمة ومغلقة.

هناك أصابتها هستيريا البكاء حيث لم تتحملّ الوضع خاصّة بعد إطفاء الأضواء وخروج مرأة مرتدية اللّون الأسود

كان أخبرها عنها “راد ماكس” من قبل بانّها تاتي إليه كلّما كان وحيدا.