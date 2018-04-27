ممثل الأطباء المقيمين لقسنطينة: نحن طلبة إختصاص ونطبق ما يمليه القانون

قال محمد دريدي ممثل الأطباء المقيمين بمستشفى قسنطينةأن توقيف الحد الأدنى من الخدمات سيكون يوم الأحد29 الأحد المقبل.

وأشار أنهم يطبقون القانون بإعتبارهم طلبة تخصص،وتوقيف المناوبة الليليلة جاء بناء على نصوص القانون كونهم لا يملكون صفة أطباء مقيمين.

وأن الطلبة غير معنيين بما جاء بهذا الخصوص للمناوبات الليلة ومناوبات أيام الأسبوع.

وقال ممثل الأطباء المقيمين أن الهدف من الإحتجاجات جاء للرفع من مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها الأطباء للمواطن الجزائري.

وبخصوص سؤال حول الوضعية التي ستعرفها المستشفيات في حال التوقيف عن النماوبة ذكر الضيف ،أن المستشفيات مسخرة بأطباء عامين

إضافة الى مختصين لضمان سرورة العمل بشكل عادي.

ومن جهته قال رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بقاط بركاني أن حقيقةان طلبة الإختصاص في نظر القاون غير معنيين.

و أن المشكل هو رد فعل الوزارة غير المنطقي،الذي يستوجب وجود الحوار بين الطرفيين لصالح إستمرارية الخدمات الطبية.