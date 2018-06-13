قال ممثل عن مديرية التجارة العياشي دهار تمكّنت فرقة من أعوان قمع الغش تابعة لمفتشية التجارة بالمقاطعة الإدارية شراقة من حجز كمية من اللّحوم الفاسدة كانت موجّهة للإستهلاك .

وأكّد نفس المتحدّث للنهار، فإنّ اللحوم التي تمّ حجزها أمس الثلاثاء، قدرت كميتها بـ 11 قنطار أي مايعادل 867555 دينار جزائري.

مابين اللّحوم البيضاء والحمراء ومستحضرات المرقاز والمرقاز وأحشاء الدجاج.

تمّ حجزها على مستوى مذبح غير معتمد وورشة تابعة له بالإضافة إلى أحد محل تجزئة للحوم الحمراء والبيضاء لأحد المتعاملين الإقتصاديين.

غير صالحة حتى للإستهلاك الحيواني.

وأكّد دهار،بأنّه تمّ إتلاف الكمية الفاسدة من اللحوم من خلال إتلافها عن طريق عملية الدفن.

بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات في حق المتورطين من خلال استدعائهم ومتابعتهم قضائيا.

وأعطى المتحدّث للنهار تفاصيل وأرقام عن الكمية المحجوزة حيث تمّ ضبط 250 كع من اللحوم الحمراء.

و146 من لحم أنثى الخروف، و503 كغ من لحم الدجاج.

و150 كغ من مستحضرات المرقاز و55 كغ من المرقاز و 20 كغ من أحشاء الدجاج.

وأشار دهار إلى أنّه، تمّ تسجيل عدّة تجاوزات على مستوى العاصمة خاصة قبل حلول شهر رمضان.