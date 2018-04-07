ممثل الفيفا :”إنفانتينو لديه نفس نظرة زطشي ويُساند برنامجه”

أكد ممثل الإتحاد الدولي لكرة القدم، “فيرون موسونغو” خلال زيارته لمرافق “الفاف”، عن إعجاب رئيس “الفيفا” بمشاريع، خير الدين زطشي.

وتحدث للموقع الرسمي للفاف قائلا :”لقد أعجبت كثيرا بما شاهدته من مُنشآت وخاصة مركز سيدي موسى الذي يعتبر مرفقا هاما”.

وواصل :”الرئيسان إينفانتينو وزطشي إتفقا سريعا عندما التقيا لأنهما يمتلكان نفس النظرة لكرة القدم، وهما شغوفان بها لدرجة كبيرة جدا”.

ليختم :”نحن نُساند الإتحاد الجزائري في مشاريعه المُستقبلية من حيث التركيز على التكوين والعمل على توزيع المؤطرات في مُختلف الولايات”.