عاجل

ممثل الفيفا :”إنفانتينو لديه نفس نظرة زطشي ويُساند برنامجه”

الرياضة
  • -
  • 0
ممثل الفيفا :”إنفانتينو لديه نفس نظرة زطشي ويُساند برنامجه”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد ممثل الإتحاد الدولي لكرة القدم، “فيرون موسونغو” خلال زيارته لمرافق “الفاف”، عن إعجاب رئيس “الفيفا” بمشاريع، خير الدين زطشي.

وتحدث للموقع الرسمي للفاف قائلا :”لقد أعجبت كثيرا بما شاهدته من مُنشآت وخاصة مركز سيدي موسى الذي يعتبر مرفقا هاما”.

وواصل :”الرئيسان إينفانتينو وزطشي إتفقا سريعا عندما التقيا لأنهما يمتلكان نفس النظرة لكرة القدم، وهما شغوفان بها لدرجة كبيرة جدا”.

ليختم :”نحن نُساند الإتحاد الجزائري في مشاريعه المُستقبلية من حيث التركيز على التكوين والعمل على توزيع المؤطرات في مُختلف الولايات”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital