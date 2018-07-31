ممنوع استيراد الأبقار غلى غاية القضاء على الحمى القلاعية

آخر أجل لمعالجة الملفات شهر ديسمبر المقبل.. بوعزقي:

«الورث الموت سبب تأخر تحويل أرضي الانتفاع إلى الامتياز»

«قمنا بمنع استيراد الأبقار إلى غاية معالجة جميع حالات الإصابة»

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزقي، أن تاريخ نهاية معالجة الملفات المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من حق الانتفاع إلى حق الامتياز هو ديسمبر 2018، مشيرا إلى أنه هناك فائض من الأراضي التي تم استرجاعها سيتم توزيعها بداية 2019.

وكشف وزير الفلاحة في تصريح على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى بلديات العاصمة، أنه تم توقيع قرار وزاري مشارك بين وزارة الفلاحة والداخلية والمالية من أجل استرجاع العقار الفلاحي من الأشخاص الذين استفادوا في سنوات ماضية من أراضٍ من دون استغلالها، مؤكدا أن التعديلات الأخيرة في القوانين جاءت نتيجة لصعوبة تطبيقها.

وأمر الوزير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بالإسراع في عملية معالجة جميع الملفات العالقة، مؤكدا أن عملية تحويل الملفات من حق الانتفاع إلى حق الامتياز ستنتهي خلال شهر ديسمبر من السنة الحالية، فيما طالب الديوان بإطلاق عملية توزيع فائض الأراضي على الفلاحين الحقيقين بداية من السنة المقبلة.

وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، إن أهم المشاكل التي تعيق مصالح الوزارة من أجل الانتهاء من العملية، بسبب وفاة المستفيد الأصلي ووجود خلافات بين الورثة، والملفات العالقة أمام الجهات القضائية، وعدم إكمال المستفيدين لملفاتهم رغم استدعائهم الموجهة لهم، بالإضافة إلى ذلك، عدم تمكين مصالح الوزارة من المخططات المسحية المحيّنة وعدم التمكين كذلك من قرارات الاقتطاع من الجهات المعنية.

وعن الإجراءات المتخذة لتسهيل عمل اللجان الولائية المكلفة بدراسة ملفات عقود الامتياز وباقي الملفات المتعلقة بإدماج تراضي العرش والأحواش والأراضي المزروعة، التي لا يحوز أصحابها على وثائق، وذلك في إطار قانون 08/10 الخاص بتسيير أملاك الدولة ضمن عقود الامتياز.

وبخصوص الحمى القلاعية، أكد وزير الفلاحة أنه من بين التدابير التي تم اتخاذها، منع عملية استيراد الأبقار إلى غاية معالجة المحلية منها من الوباء، بالإضافة إلى ذلك، منع عملية تنقل الأبقار بين الولايات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل قرابة 170 حالة وتم التكفل بها.