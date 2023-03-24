مميزات فيات 500 الجديدة وأسعار 4 طزازاتها

أعلن مؤخرا وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

وكشف وكيل “فيات” أنه سيتم عرض وتسويق 6 طرازات، ثلاثة منها سياحية والثلاثة الأخرى في فئة السيارات النفعية.

وخلال الإعلان الرسمي عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر كشف وكيل “فيات” عن فئة السيارات السياحية من طراز “فيات 500” في صنفين. السيارة الصغيرة وطراز “فيات 500 أل” أي “FIAT 500 L”. وأيضا فيات “تيبو TIPO” في صنف خمسة أبواب.

أما بالنسبة للسيارات النفعية سيتم عرض كل من طرازات فيات “سكودو” تجارية، وكذا طراز فيات “دوبلو” التجارية أيضا. وأيضا إلى طراز فيات “دوكاتو.”

وكان لسيارة فيات 500 حصة الأسد من حيث الإقبال الكبير للمواطنين عليها والتقرب أكثر لمعرفة اسعارها ومواصفاتها.

وجاءت مواصفات فيات 500 كمايلي:

تحتوي فيات 500 على محرك هجين hybride ذو3 أسطوانات مقارنة عن فيات السابقة والمعروفة بمحرك ذو4 أسطوانات ما يضمن نسبة البنزين 20 % أي 4 لتر كل 100 كلم.

كما تحتوي عى نظام الكبح ASR والذي يحافظ على نظام السيارة وعلى سلامة السائقين عند الإنزلاقات وتساقط الامطار. بالإضافة إلى نظام auto hold والذي يسمح بللتحرك بسهولة في المرتفعات.

وزود المصنع الإيطالي فيات 500 بزر يسمى زر سيتي city وهوه ما يسمح للسائق بقبادة السيارة بكل سهولة ومرونة في المدينة خاص بالسياقة في المدينة.

أما بخصوص جانب الأمن والسلامة فإن فيات 500 الجديدة تتوفر على 7 وسادات هوائية airbags .

وحددت ” فيات الجزائر FIAT Algérie” أسعار 4 طزازات من سيارة فيات 500 كمايلي:

سيارة 500 هجين دولتشي فيتاHybride Dolcevita 2 78 مليون سنتيم أي2. 780 000 دينار. بمحرك1.0L -70 ch .

سيارة 500 هجينHybride 2 635 مليون سنتيم أي2. 635 000 دينار. بمحرك1.0L -70 ch .

سيارة 500 إكس كولتX Cult 379 مليون سنتيم أي3. 790 000 دينار. بمحرك1.4L 140 ch .

سيارة 500 إكس كلوب X Club 406 مليون سنتيم أي4. 060 000 دينار. بمحرك1.4 L 140 ch .