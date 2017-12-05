مناد :”إختيار لاعبين محليين صعب.. وليس لدينا مشكل مع الأجانب”

أوضح جمال مناد في تصريح لـ”النهار أونلاين”، بأن الطاقم الفني وجد صعوبة كبيرة في تحديد قائمة المحليين المعنية بالتربص القادم.

أين قال في هذا الإطار:”يجب أن تكون لنا الجرأة لقول الحقيقة التي نشاهدها على الميادين الوطنية”، بعد متابعته للمباريات المحلية مؤخرا.

موضحا :”كرة القدم الجزائرية في أزمة حقيقة وإختيار لاعبين محليين من أجل المنتخب الأول، أمر صعب جدا حاليا”.

وبخصوص القرار الأخير للفاف الخاص باللاعبين المزدوجي الجنسية قال:”هناك من لم يقرأ القراءة الصحيحة للقرارات الاخيرة للفاف”.

مشيرا في ذات السياق:”ليس لدينا أي مشكل مع المحترفين، أردنا فقط جلب أحسن مما نملكه في البطولة الوطنية”.