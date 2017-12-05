مناد: ” إسبانيا والبرتغال طالبت مواجهتنا..وشخصيا أفضل البرتغال لأنها أسهل”!

أكد مساعد مدرب المنتخب الوطني “جمال مناد” تلقي الإتحاد الجزائري لكرة القدم العديد من العروض من طرف الأندية المونديالية من أجل التباري وديا قبل نهائيات كاس العالم المقبلة.

وتحدث مناد في تصريح “للنهار أون لاين” على هامش حفل قرعة الدور الـ 32 من منافسة كاس الجمهورية”:

“كل المنتخبات تتمنى مواجهة الجزائر، رغم اننا لم نتمكن من التأهل إلا أن قيمة المنتخب وتاريخه جعلته مطلب لعدة المنتخبات”

“نتمنى أن تكون هذه المباريات في إطار برمجة تتلائم بنا، لأننا لا نستطيع الإستفادة من اللاعبين المحترفين إلا في أسابيع الفيفا”

” حتى إسبانيا والبرتغال بحثوا عن مواجهة المنتخب الجزائري..لكنني شخصيا أفضل مواجهة البرتغال لأننا نستطيع منافستهم ”

وفيما يخص تفضيل ماجر لمواجهة المنتخبات الإفريقية على المنتخبات الأوروبية قال مناد:

“أفضل مواجهة منتخب إفريقي حتى نحضر لمواجهات غامبيا الطوغو والبينين، كما أفضل اللعب في إفريقيا والتأقلم مع المناخ”