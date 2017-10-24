بعد إنسحاب المنتخب المصري من المشاركة في الشان المُقرّر إقامتها في المغرب، المنتخب الجزائري مرشح للمشاركة في هذه التظاهرة.

علّق مساعد مدرب الناخب الوطني، جمال مناد، على فرضية المشاركة في الشان أنها فرصة للاعب المحلي في تصريحات خص بها “وكالة الأنباء الجزائرية”.

وقال: “المشاركة المحتملة في الشان ستكون فرصة للاعب المحلي، كنت أود أنّ تتأهل الجزائر فوق أرضية الميدان”.

وأضاف: “في حالة تأكيد مشاركتنا، لن يكون لدينا الوقت الكافي لتحضير المنتخب المشارك، لكنه تحدي جيد للاعبين و للطاقم الفني”.

هذا وسيجرى “الشان” في المغرب من 12 جانفي إلى 04 فيفري 2018، في حين أنّ القُرعة ستكون يوم 17 نوفمبر المُقبل.