مناصرة : “على الجميع الاستجابة لمطالب الجمعة السابعة”

يرى الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، أنّ الشعب الجزائري يحق له أن يفرح بإنجازه المتمثل في إسقاط_الرئاسة الأبدية ويسترجع ثقته في قدرته على التغيير عندما يريد.

وقال مناصرة في منشور له على الفايس بوك ،:” إنّ الجزائريين في حاجة إلى التأكيد على أن المشهد غير مكتمل إلا بذهاب باقي النظام”.

وتابع بالقول:” وما على الجميع إلا الاستجابة لمطالب الجمعة السابعة ليبدأ العمل انطلاقا من يوم السبت 6 أفريل في الترتيب للمرحلة التحضيرية لنظام سياسي جديد تنافسي، يستند إلى الإرادة الشعبية ويحقق مفهوم الجزائر_للجميع وبالجميع وفوق الجميع”.