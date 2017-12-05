منال غربي: عودة ألحان وشباب قريبا.. والتقشف ألغاه العام الماضي

كشفت منال غربي منشطة “ألحان وشباب”، عن عودة البرنامج بعد إنطلاق قافلات الكاستينغ إلى عدّة ولايات.

وقالت غربي، في تصريح للنهار أونلاين، أنّ البرنامج ستعرض برايماته انطلاقا من شهر مارس المقبل بعد انتهاء عمليات الكاستينغ.

وأوضحت المنشطة أنّ، غياب البرنامج العام الماضي كان بسبب التقشف، باعتبار أن السنة الفارطة كانت سنة تقشف.

مؤكّدة في ذات السياق، أنّ برنامج كبير كـ “ألحان وشباب” يحتاج إلى إمكانيات كبيرة لتنظيمه.

وعن أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، قالت غربي أنّها تجهل إلى حدّ الآن من سيترأسها ونفت كلّ الشائعات التي تداولت بخصوص

عدد من الفنانين الذين رشّحم الجمهور ليكونوا ضمن اللّجنة على غرار الفنان سليم الشاوي.