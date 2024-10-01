منتخبون ضمن شبكة لتهريب وتزوير وثائق السيارات بزرالدة في العاصمة

تمكنت مصالح الأمن بزرالدة، ولاية الجزائر، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تهريب وتزوير وثائق السيارات.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن الشبكة تتكون من عدة متهمين، منهم تجار وسماسرة سيارات ومنتخبون وإداريون.

وأفضت التحقيقات إلى المتهم الرئيسي، وهو إطار متقاعد وتاجر سيارات من حمام ريغة بعين الدفلى. حيث ضبطت مصالح الأمن، في منزله، ملفات قاعدية مزورة تخص سيارات ملك لرجل الأعمال الموقوف طحكوت.

وكشفت التحقيقات تورط إطارات منهم منتخبون وإداريون ببلدية اسطاوالي.

أفراد الشبكة مثلوا اليوم أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة الشراقة واستفادوا كلهم من الإفراج مع وضعهم تحت الرقابة القضائية.