منتخب “التانغو” يستعد للمونديال في منزل ميسي

قرر الاتحاد الأرجنتيني، برمجة معسكر المنتخب في المدينة الرياضية ببرشلونة “خوان غامبر” مقر تدريبات ميسي مع البرصا قبل السفر إلى روسيا.

وأكد تشيكي تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، أمس خوض المعسكر الإعدادي في برشلونة لتسهيل الأمور على ميسي كي لا يتعرض للإنهاك من السفر.

خصوصا وأن مونديال روسيا قد يكون فرصة أخيرة أمام مهاجم برشلونة ميسي لتحقيق لقب كبير مع منتخب بلاده.

للإشارة تحتوي المدينة الرياضية ببرشلونة على كل سبل الاستعداد للحدث الكبير، إذ تضم خمسة ملاعب للعشب الطبيعي وأربعة ملاعب للعشب الصناعي.

وليد كويني