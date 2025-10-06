منتخب الرديف يشرع في تربص عنابة استعداداً لمواجهتي فلسطين

حلّ الناخب الوطني مجيد بوقرة رفقة لاعبي المنتخب الوطني أ بمدينة عنابة، للدخول في تربص تحضيري استعداداً للمشاركة في كأس العرب المقبلة.

وسيخوض المنتخب وديتين أمام نظيره الفلسطيني بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، حيث ستقام المباراة الأولى يوم الخميس المقبل، فيما تُلعب المواجهة الثانية يوم 13 أكتوبر الجاري.

ويهدف الطاقم الفني من خلال هذا التربص إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين المحليين وتجانس المجموعة قبل خوض المنافسة الرسمية، وسط أجواء حماسية تشهدها مدينة عنابة التي رحبت ببعثة الخضر بحرارة.