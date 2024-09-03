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الرياضة

منتخب غينيا الإستوائية يحل بوهران تحسبا لمواجهة الخضر

بقلم فيصل زيان بوزيان
منتخب غينيا الإستوائية يحل بوهران تحسبا لمواجهة الخضر
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حل وفد منتخب غينيا الإستوائية، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة وهران، تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني.

في إطار الجولة الأولى، لتصفيات المجموعة الخامسة، المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسيحتضن ملعب، ميلود هدفي، هذه المواجهة، يوم الخميس، بداية من الساعة الثامنة مساء، بالتوقيت المحلي.

وكان في إستقبال وفد منتخب غينيا الإستوائية، السلطات المحلية لمدينة وهران، والتي وفرت كل سبل الراحة، لمنافس الخضر.

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