منتدى رؤساء المؤسسات يعلن عن قرارات وتغييرات جذرية

أعلن اليوم منتدى رؤساء المؤسسات في بيان له جملة من القرارات تضمنت تغيرات جذرية في التسيير والأهداف أهمها منع كل اعضائه ممارسة أي نشاط سياسي بإسمه أوتحت غطائه وباي شكل من الأشكال.

وأضاف منتدى الأفسيو في بيان يحوز تلفزيون النهار على نسخة منه على تغيير تسمية المنتدى بمناسبة جمعية عامة تعقد في أقرب الأجال.

كما يلتزم المنتدى الذي يترأسه سامي عاقلي بالمشاركة الفعالة لتطوير الإقتصاد الوطني بالإضافة لمنع بشكل لا رجعة فيه التزامه تجاه القضايا والانشغالات الإقتصادية وفصلها التام عن الفعل السياسي.

كما أوضح أكبر تكتل لرجال المال والأعمال بالجزائر تبرأه وبشكل صريح من الممارسات والأفكار التى شوهت سمعة المنتدى وصورته وقوضت مصداقيته.

وختم البيان بالتنويه والإشادة بقدرة التحمل التى تحلى بها الشعب الجزائري في مواجهة الوضعية الاقتصادية الصعبة والمعقدة أين جدد المنتدى تمسكه بالحفاظ على الدولة الوطنية وتوطيدها.