منحة البطالة.. الوكالة الوطنية للتشغيل تصدر بيانا

دعت الوكالة الوطنية للتشغيل طالبي العمل المعنيين بالإستفادة من منحة البطالة. والذين لا يملكون حسابات بريدية التقرب من مكاتب البريد لتسوية وضعياتهم.

وفي بيان لها انهت الوكالة علم إلى كافة المستفيدين من منحة البطالة والذين لا يملكون حسابات بريدية. أنه وجب عليهم التقرب إلى مكاتب البريد مرفوقين بشهادة التسجيـل الأولي محينـة كطالبي عمـل. بالملحقة المحليـة للتشغيـل التابعين لهـا.

بينما المسجلين الذيـن تلقـوا رسالة نصية “SMS” تعلمهـم بـرقم تسجيلهم في الملحقة المحلية للتشغيـل. كما انه بإمكانهم التـوجه إلى مكاتب الـبريد لفتح حسـاب بـريـد جـاري.

طالع أيضا: