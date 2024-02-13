منحة البطالة .. وزير العمل يكشف

أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب أن أكثر من مليوني مستفيد من منحة البطالة في جانفي 2024.

وخلال جلسة أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني لتقديم عرض حال حول القطاع، أوضح الوزير أن عدد المستفيدين من منحة البطالة الذين تقاضوا رواتبهم شهر جانفي 2024 بلغ 2.013.819.

وأضاف بن طالب أن هذه المنحة، وإلى غاية دورة أكتوبر 2023، تم توجيه وقبول 288.702 مستفيد. وفي أطوار التكوين، تخرج منهم 117.043 وتم توجيه 323.495 مستفيد من منحة البطالة نحو عروض العمل.

أما يخصوص المنصة الرقمية قال وزير العمل انه تم تزويدها بآلية التدقيق الآني والمقاربة مع أزيد من 600 قاعدة بيانات مركزية ومحلية لمختلف الهيئات والإدارات. وذلك لتطوير المنصة الرقمية لتسير جهاز منحة البطالة والمنصات المرتبطة بها على غرار منصة تأهيل التي تسمح بتسيير عملية تكوين المستفيدين من المنحة.

كما تم تنصيبها على مستوى أزيد من 851 مركز تكوين بالإضافة إلى منصة إنصات التي تهدف إلى تحسين خدمة التكفل بشكاوى وتظلمات المرتفقين بطريقة إلكترونية.