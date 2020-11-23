منحوا أراضي لرجل أعمال بطريقة غير قانونية.. تأجيل قضية ولاة ووزراء سابقين إلى 7 ديسمبر المقبل

أجل اليوم القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد إلى تاريخ 7 ديسمبر المقبل قضية فساد اخرى تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة و تبديد اموال عمومية.

قضية الحال متابع فيها الوزير الأول الأسبق أحمد اويحي رفقة ثلاث ولاة سابقون لولاية سكيكدة من بينهم دربالي محمد و بن حسين فوزي.

كما يتابع في القضية أيضا وزيري النقل السابقين عبد الغني زعلان و عمار غول و الامين العام السابق لوزارة النقل محارب محمد الى جانب متهمين اخرين.

و تتعلق هذه القضية بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الفندقة لرجل الاعمال بن فيسح محمد.

وينشط رجل الأعمال في مجال الفندقة بولاية سكيكدة أين استفاد من عدة عقارات الى حانب استغلاله حيز بميناء سكيكدة.

و جاء سبب التأجيل بطلب من الدفاع نظرا لإصابة محامين متأسسين في القضية بوباء كورونا وكذلك تأسيس محامين جدد في القضية

و يتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و منح امتيازات غير مستحقة للغير .