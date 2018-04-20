انتشرت في الآونة الأخيرة قيام العديد من رواد موقع “الفايسبوك” بنشر منشورات كاذبة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال عبد النور فرج إمام بمسجد الرجاء ببولوغين ، كل قول كاذب ينسب إلى النبي ،دون تأكد يعد امرا خطيرا.

وأضاف الأمام أن النبي عليه الصلاة والسلام توعد من ينسب إليه أقوالا والنبي لم يقلها.

حتى وإن كانت له نية حسنة لأن النية الحسنة وحدها لا تكفي بل لا بد من المصدر وهو القرأن والسنة.

ومن جهته قال عبد الكريم قدي،إمام وخطيب بمسجد مالك ابن نبي بالعاصمة

ان نشطاء الفايسبوك الذين ينشرون منشورات كاذبة نتسب الى النبي عليه الصلاة والسلام فيجب ان يتحققوا من المصدر.

واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار”.

وأكد الامام ان رواد “الفايسبوك” عليهم ان يتأكدوا من المصدر قبل ان ينشروا أي منشور.

أما بخصوص وجود بعض رواد ا”لفايسوك” بوضع شرط أنشر وإلا سوف تندم فقال الإمام أن هذا غير صحيح.