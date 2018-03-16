منشورات على “الفايسبوك” تؤدي إلى الإنتحار وخراب البيوت!!

انتشرت في الآونة الأخيرة منشورات مزيفة هدفها التشهير بسمعة الناس وضرب أعراضهم .

وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور مخلة بالحياء، ما تسببت في نتائج كارثية، حيث يصل الأمر في بعض الأحيان الى انتحار المعني.

مثل ما حصل مع فتاة بولاية غرداية التي انتحرت بسبب نشر فيديو خاص بها على “الفايسبوك”.

وقالت الأخصائية النفسانية أمينة حريش، خلال نزولها ضيفة في بلاطو قناة “النهار”، أن هناك عدة عوامل ساهمت في انشار هذه الظاهرة منها غياب الوازع الديني والأخلاقي.

بالإضافة إلى عوامل نفسية، حيث أن هناك أشخاص مرضى نفسيين يثبتون وجودهم بأدية الآخرين

ضنا منهم بذلك أنهم يلفتون الإنتباه.

وتابعت الاخصائية النفسية، أنّ إستقالة الآباء ساهم كثيرا في انتشار هذه الظاهرة لكونهم يعتمدون على ردع وعقاب أبنائهم

دون اللجوء الى الحوار.

وأوضحت أمينة حريش، أن الطفل عندما يعيش في جو يغيب فيه الحنان والاستقرار بيحث عنه ويعوضه بأي طريقة كانت.

ودعت الاخصائية إلى ضرورة أن يرافق الأولياء أبنائهم خاصة في مرحلة المراهقة حتى لا يقعوا في المحظور.

ووجهت الأخصائية نصيحة للأساتذة من أجل أن يزرعوا القيم الأخلاقية في التلاميذ، لأن شخصية الإنسان تتحدد في طفولته.