منصة وزارة الصحة لشهادات الوفاة في خبر كان

عرف مشروع إطلاق منصة رقمية خاصة بالشهادات الطبية للوفاة على مستوى وزارة الصحة تأخرا رهيبا، رغم صدور المرسوم. التنفيذي رقم 22-178 المؤرخ في 28 أفريل 2022.

المنصة الرقمية هذه، المرتبطة بالسجل الالكتروني للحالة المدنية التابع لوزارة الداخلية. من المفروض أن تتيح الاستخدام الفعلي للشهادات الرقمية وبالتالي تقصير أوقات معالجة الشهادات الطبية للوفيات، وتخفيف القيود الإدارية والمالية وتحديث بيانات الوفيات،لم يتم وضعها قيد التنفيذ حتى الآن.