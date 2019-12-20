منظمة حماية المستهلك تحذر من هذا المنتوج الخطير

حذرت منظمة حماية المستهلك من إستعمال منتوج متداول عبر عدة دول عربية ومن المحتمل أن يكون في السوق الوطنية “كحل إثمد عربي ذكرى الحرمين”.

وأوضحت ذات المنظمة عبر صفحتها على الفيسبوك ان هذا المنتوج يحتوي على نسبة عالية من مادة الرصاص.

وقد سبق وأن حذرت الهيئة العامة للغداء والدواء بالسعودية من “كحل إثمد عربي ذكرى الحرمين” بعد عرضه على المخابر للتأكد منه.

وكشفت التحاليل إحتواء منتج على نسبة عالية من مادة الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة بمستحضرات التجميل والعناية الشخصية

كما قامت ذات الهيئة بعرض رقم العينة المعنية بقرار السحب والتحذير: SFDA.CO/GSO1943:2016 الذي قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وللإشارة فإن هذا المنتوج “كحل إثمد عربي ذكرى الحرمين” مصنوع في المغرب بتاريخ صلاحية 01/06/2023.