 منظمو الحفل الفني بفندق “الزينيت” أمام العدالة بمحكمة الجنح في وهران

سيقدم اليوم الخميس منظمو الحفل الفني بفندق الزينيت امام وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح في وهران.

وحسب المعلومات المتوفرة، فسيتم تقديمهم الان امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح للاستماع الى تصريحاتهم

وأضافت ذات المصادر، أنه من بين الموقوفين مدير فندق الزينيت، منشط الحفل حمو ومسؤولي قناة الباهية التي احيت الحفل بمناسبة عيد الفطر