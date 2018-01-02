منع استيراد “التراكتورات” وحصّادات.. الياغورت والخضر والفواكه

القرار يتضمن 45 عائلة من المنتوجات النهائية

تنشر قائمة المنتوجات المعنية بالتعليق المؤقت للاستيراد

أفرجت وزارة التجارة عن قائمة المواد المعنية بالتعليق المؤقت للاستيراد، بداية من السنة الجارية، حيث يتعلق الأمر بـ 45 عائلة من المنتوجات النهائية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار هذه المواد.

وحسب بيان وزارة التجارة المتعلق بتأطير عمليات استيراد البضائع، فإن التعليق المؤقت للاستيراد يتضمن المنتوجات النهائية على غرار الجبن النهائي والياغورت ومواد الحليب والفواكه الجافة والفواكه الطازجة باستثناء الموز والخضر الطازجة والثوم وكذا اللحوم، ماعدا البعض منها، وكذلك مشتقات الذرة ومحضرات اللحوم والأسماك وشراب الجلوكوز والعلك والحلوى والشكولاطة.

ويتعلق الأمر أيضا بمواد الحلويات والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوب والخضر المعلبة والطماطم المحضرة أو المصبرة والمربى وغيرها، كما تتضمن القائمة الفواكه المصبرة أو المحضرة والعصير والمعدات الغذائية ومعدات الشربة والحساء والمياه المعدنية والأصباغ والمعطرات وورق التنظيف ومادة «الدكسترين» والمواد النشوية الأخرى وكذلك المواد البلاستيكية النهائية ونصف النهائية.

وتتضمن القائمة أيضا الحقائب والحقائب الصغيرة من الحطب وورق المراحيض والزرابي ومعدات من مادة «الاسفالت»، ومن بين المواد الممنوعة من الاستيراد مؤقتا، تلك المستعملة في البناء والفلاحة على غرار الرخام والغرانيت النهائي والخزف النهائي والبلور والزجاج، بالإضافة إلى آلة الحصاد ومواد الحنفية الصحية والأسلاك والكابلات والجرارات الزراعية والكراسي والأثاث والثريات والمواد الخاصة بالتنظيف وكذلك الإسمنت والمواد الكهرومنزلية والهواتف النقالة.

وأكدت وزارة التجارة أن تعليق استيراد هذه السلع والبضائع سيكونت مؤقتا، إذ سيتم مراجعتها تدريجيا من دون المساس بالضرائب والرسوم الأخرى المطبقة على استيراد أو تسويق هذه المنتوجات، حيث يمكن الحفاظ على هذه الضرائب أو الرفع من نسبها.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة أن الحصول على رخص الاستيراد، خصوصا منها تلك المتعلقة بالحصص ذات طابع التسعيرة الجمركية المحددة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سيتم عن طريق المناقصة على أساس السعر الافتتاحي طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني إلى الحصص وأجزائها.

وقد اشترطت وزارة التجارة على عملية التوطين البنكي للاستيراد، شهادة الصحة النباتية والشهادة البيطرية، والتي تصدر عن المصالح المؤهلة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص استيراد الموز والقمح ولحوم البقر والأسماك ماعدا السردين والشعير والثوم، وتسريح تقني مسبق صادر عن وزارة التجارة والمتعلق باستيراد مواد التجميل والنظافة الجسدية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا خاصا، وكذلك وثيقة رسمية معدة من طرف هيئة مخولة تثبت بلد المنشأ أو المصدر تثبت أن البضائع مستوردة.