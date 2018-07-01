%10 من الأطفال مصابون بالأمراض العصبية ..والأولياء ينكرون !

المجتمع
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%10 من الأطفال مصابون بالأمراض العصبية ..والأولياء ينكرون !
بقلم أمينة ج

يعاني 10 بالمئة من الأطفال من الأمراض العصبية لعدة عوامل.

حيث أن اللإفراط في الحركة ، النوبات العصبية،واضطراب في الأكل هي أهم السلوكات التي يقومون بها .

و يفسر الأولياء التصرفات التي يقومون بها أطفالهم بأنها عادية بالرغم من أنها تعد نوع من الأمراض العصبية.
فصعوبة تكييف الاولياء للامراض العصبية لأطفالهم، وخجلهم من الاعتراف بذلك يمنعهم من الرعاية الصحية في سن مبكرة.
وقالت نصيرة بلعروسي،مختصة في طب الأطفال بمستشفى باريس على الأولياء متابعة تصرفات أطفالهم خاصة إذا لاحظوا أنهم كثيرو الحركة ويعانون من بعض الإضربات وذلك من احجل علاجه حتى لا يتفاقم الوضع .


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