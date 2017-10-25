يتسبب التدخين بوفاة أكثر من 15ألف شخصا سنويا بالجزائر، بمعدل 45 حالة يوميا، إلى جانب انتشار التدخين بشكل واسع بين الثانويين .

حسب جمال الدين نيبوش، رئيس طب القلب بمستشفى نفيسة أحمد بالجزائر ، فإن 47 بالمائة من الجزائريين مدخنون، 20 بالمائة منهم شباب وتعد هذه الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة.

وبيّنت دراسة حديثة، شملت 16 ثانوية، أنّ 70 بالمائة من الثانويين يدخنون بشكل يومي، حيث8 بالمائة منهم من جنس الإناث.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أوضحت المخاطر المرتبطة بتعاطي التبغ، مؤكدة أن أكثر من 600 ألف شخص غير مدخن يموتون بسبب استنشاق الدخان.

للإشارة،تم تأكيد أنّ هذا الوباء سيؤدي إلى وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنوياً بحلول عام2030.