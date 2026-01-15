من بينها الجزائر.. أميركا تُعلّق منح التأشيرات لمواطني 75 دولة!

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستعلّق إجراءات تأشيرات الهجرة المقدّمة من مواطني 75 دولة. من بينها دول عربية وإسلامية.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على منصة إكس، أن “الولايات المتحدة تجمّد جميع إجراءات التأشيرات لـ75 دولة، بينها الصومال وروسيا وإيران”. حيث تهدف هذه الخطوة إلى تشديد الرقابة على المتقدمين الذين يعتقد أنهم قد يصبحون عبئا على النظام الإجتماعي الأميركي.

وحسب موقع “فوكس نيوز” ووفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية، “فقد تم توجيه موظفي القنصليات برفض طلبات التأشيرات استناداً إلى القوانين المعمول بها. وذلك إلى حين إعادة تقييم إجراءات التدقيق والفحص الأمني. وسيبدأ تنفيذ هذا التجميد في 21 جانفي. وسيستمر إلى أجل غير مسمى حتى تنتهي الوزارة من إعادة تقييم نظام معالجة التأشيرات.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان، إنّ الوزارة “ستستخدم صلاحياتها القانونية لاعتبار بعض المهاجرين المحتملين غير مؤهلين. في حال تبيّن أنهم قد يشكّلون عبئا على المال العام أو يستغلّون كرم الشعب الأميركي”.

كما أضاف أنّ الهجرة من هذه الدول الـ75 سيتم تعليقها مؤقتًا إلى حين استكمال مراجعة الإجراءات. بهدف منع دخول أشخاص قد يعتمدون على برامج الرعاية الاجتماعية والمزايا العامة.

من هي الدول المتأثرة؟

الأمريكتان: أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، البرازيل، كولومبيا، كوبا، دومينيكا، غرينادا، غواتيمالا، هايتي، جامايكا، نيكاراغوا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، أوروغواي.

أوروبا: ألبانيا، بيلاروسيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية

آسيا والمحيط الهادئ: أفغانستان، أرمينيا، أذربيجان، بنغلاديش، بوتان، كمبوديا، فيجي، جورجيا، إيران، العراق، الأردن، كازاخستان، الكويت، قيرغيزستان. بالإضافة كذلك إلى لاوس، لبنان، منغوليا، ميانمار، نيبال، باكستان، روسيا، سوريا، تايلاند، أوزبكستان، اليمن

أفريقيا: الجزائر، الكاميرون، الرأس الأخضر، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إريتريا، إثيوبيا، غانا، غينيا، ليبيريا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، جمهورية الكونغو. بالإضافة كذلك إلى رواندا، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، غامبيا، توغو، تونس، أوغندا.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور