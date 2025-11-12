من بينهم رضع.. ارتفاع عدد ضحايا حادث بجاية إلى 32 شخصا

ارتفع عدد المصابين في الحادث المروري الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 24 ببجاية غلى 32 شخصا.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 32 جريحا في حادث مرور تسلسلي بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين وسيارتين. وقع في حدود الساعة 9سا و 35 د على مستوى الطريق الوطني رقم 24. بالمكان المسمى “إغيل البرج” التابع لبلدية بجاية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل الجرحى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 2 و 71 سنة، على جناح السرعة إلى مصالح الاستعجالات لمستشفى “خليل عمران”. أين تلقوا الإسعافات اللازمة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة الصحية. مشيرا إلى أن أغلبيتهم غادروا المستشفى خلال الصبيحة. فيما بقي 7 منهم من أجل فحوصات مختصة بذات المستشفى.

وعقب ذلك، تنقل الوالي، كمال الدين كربوش، إلى مستشفى “خليل عمران”. للإطمئنان على حالة الجرحى الذين أصيبوا في الحادث أين وقف على ظروف التكفل بهم. كما وجه تعليمات من أجل توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان الرعاية الطبية اللازمة لهم.