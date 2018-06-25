إعتبر مهاجم المنتخب الإنجليزي”جيرمان ديفو”، أنّ مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، ومباراته أمام المنتخب الجزائري، تبقى أحسن ذكرى بالنسبة له.

ونشر جيرمان ديفو، صورة له، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تظهره إلى جانب لاعب الخضر عدلان قديورة، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في مونديال 2010.

وعلّق المهاجم الإنجليزي على هذه الصورة، التي تمثل أول مشاركة مونديالية له: “من بين الأيام التي لن أنساها أبدا، بداياتي في كأس العالم”.

يذكر أنّ إنجلترا، لعبت ضمن مجموعة الجزائر، في مونديال جنوب إفريقيا 2010، وانتهت المواجهة التي جمعت المنتخبين بالتعادل السلبي 0-0.