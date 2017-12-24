أشارت مصادر “النهار أونلاين ” إلى أن، الطيب مزياني، لاعب لوهافر الفرنسي سيكون مفاجئة تعاقدات مولودية الجزائر خلال الميركاتو الشتوي.

وحسب مصدرنا فإن الإتصالات جارية بين إدارة قاسي السعيد وخريج مدرسة بارادو وهذا للتعاقد معه خلال فترة التحويلات الشتوية.

كما أن العميد يبحث عن مهاجمين لإصلاح العقم الذي أصاب الخط الأمامي للفريق، ومزياني يبقى خيارا مهما بالنسبة للإدارة والطاقم الفني.

للإشارة، فإن مزياني معار لنادي لوهافر في الدرجة الثانية الفرنسية، وسبق وأن طلب الرحيل كونه لم يأخذ فرصته لحد الآن مع النادي.