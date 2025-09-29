مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي يكرم المخرج الراحل محمد الأخضر حمينة

تم، بعنابة تكريم المخرج الجزائري الراحل محمد الأخضر حمينة (1934ـ2025) الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان “كان” عام 1975 عن فيلم “وقائع سنين الجمر”. وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.

وشهد الحفل الذي جرى على هامش مهرجان عنابة، والذي احتضنه فندق “شيراطون” حضور 20 ناقدا سينمائيا من 17 دولة. إضافة إلى فنانين ومخرجين جزائريين ومن دول عربية أخرى. حيث تم بذات المناسبة إصدار كتاب جماعي بعنوان “حمينة ذو ماجيستيك” (حمينة العظيم) بالتعاون مع الإتحاد الدولي للنقاد السينمائيين يوثق المسيرة الفنية للمخرج الراحل وإسهاماته الكبيرة في ترسيخ مكانة السينما الجزائرية على المستوى العالمي.

وفي تصريح لـ”وأج” على هامش حفل التكريم, أبرز محافظ المهرجان, محمد علال, بأن هذا الإصدار “يمثل شهادة وفاء للمخرج الراحل ويعزز الاحتفاء بالذاكرة السينمائية الوطنية ويعتبر جزءا من جهود هذه التظاهرة لتسليط الضوء على الأسماء البارزة في تاريخ السينما الجزائرية والعربية ضمن فعاليات الدورة الخامسة التي تدوم إلى 30 سبتمبر الجاري”.

من جانبه, أفاد المخرج أحمد راشدي بأن “تكريم حمينة هو تكريم للسينما الجزائرية بأكملها و يعكس تقدير المجتمع السينمائي للإرث الفني لهذا المخرج وإسهاماته في رفع مكانة السينما الوطنية على الساحة الدولية”. مضيفا أن هذا التكريم “يشكل أيضا حافزا للأجيال الجديدة من السينمائيين للاستمرار في الإبداع والابتكار”.

بدوره, أعرب الفنان حسان بن زراري, عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث. مشيرا إلى أن “المخرج الراحل حمينة لعب دورا محوريا في تشكيل الذاكرة السينمائية الجزائرية”. مبرزا بأن “هذا التكريم يعد أقل ما يمكن تقديمه لهذا العملاق السينمائي”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة ستشهد أيضا تكريم المخرج الجزائري الغوثي بن ددوش. والممثل المصري خالد النبوي. إضافة إلى المخرجة الاسبانية بيرلاردو بارديم علاوة على عرض مجموعة من الأفلام الجزائرية والعربية المتميزة. إلى جانب ورشات وندوات مهنية. تهدف إلى تطوير الصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز التعاون الدولي.