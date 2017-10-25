ماجر في مهمة خاصة بالبرتغال

تواجد الناخب الوطني الجديد، رابح ماجر، سهرة أمس بمدرجات ملعب “ستاديو دراغاو” لمُتابعة مُباراة كأس البرتغال بين “بورتو” و”ليكسويس”.

وحظي أسطورة “التنانين” باستقبال كبير يتناسب مع التاريخ الذي صنعه، واستغل الفُرصة من أجل الوقوف على جاهزية ياسين براهيمي.

يذكر أن صاحب الكعب الذهبي التقى خريج “ران” قبل تكريمه بجائزة “التنين الذهبي” سهرة اليوم بمناسبة إحتفال بورتو بنجوم 2017.

وعرفت المواجهة، مُشاركة نجم غرناطة السابق لمدة 20 دقيقة كبديل دون أنّ من يصنع الفارق في لقاء انتهى بالتعادل السلبي.