مهياوي: الوضعية الوبائية “مقلقة جدا” ولكن ليست “كارثية” ولا تستدعي الحجر

أكد عضو اللجنة العلمية لرصد كورونا، رياض مهياوي، أن الوضعية الوبائية أصبحت “مقلقة جدا” بالأيام الأخيرة، وقد ينذر بموجة ثالثة.

وأوضح مهياوي حالات الإصابة بالفيروس عاودت الصعود بعد تراجعها خلال الأشهر الماضية بسبب حالة التراخي والتهاون في سلوكات المواطنين.

وفي هذا الصدد دعا البرفيسور مهياوي المواطنين إلى التحلي بالانضباط وبروح المسؤولية من خلال التقيد بإلاجراءات الوقائية.

وحذر مهياوي من احتمال حدوث موجة ثالثة رغم نجاح استراتجية الحكومة بالسيطرة على الوباء حتى الآن في حال استمرت اللامبالاة.

وعلى صعيد متصل استبعد مهياوي اللجوء في الوقت الراهن إلى تطبيق الحجر الصحي لأن الوضعية الحالية حسب رأيه “ليست كارثية”.

وأشار المتحدث،أن المصالح الصحية تتجه لتطبيق إستراتجية التحريات الوبائية الميكروسكوبية التي ستسمح بتحديد البؤر بدقة وتفادي الحجر العام بمنطقة كلها.