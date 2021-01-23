اللجنة العلمية.. نحن لسنا في وقت يسمح للمواطن بالاختيار بين اللقاحات

قال عضة اللجنة العلمية لرصد وباء كورونا، إن الحالة الاستعجالية التي تعرفها الجزائر لا تسمح للمواطن باختيار اللقاح الذي يريده.

وأوضح رياض مهياوي، اليوم السبت، أن الجزائر تعيش حالة استعجال صحية، و”لسنا في وقت أن الانسان يختار بين اللقاحات”.

وأضاف المتحدث، في حوار لجريدة الشعب، أن اللقاح الأول الذي يدخل البلاد، يتم التلقيح به.

وأشار مهياوي، إلى أن كل اللقاحات التي اختارتها الجزائر، كلاسيكية، ولديها نجاحات كبيرة وتم تركيبها وفق تكنولوجيات عالية.

وصرح المتحدث، “عندما يكون اللقاح، نلقح أنفسنا ولا نذهب الى السوبر ماركت”، تابعا “السلاح الوحيد لكورونا هو التلقيح”.