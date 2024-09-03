مهيدب.. بحلاز وفرحاح خارج “بوديوم” نهائي رمي الجلة ل “بارالمبياد” باريس

فشل الثلاثي الجزائري، أحمد مهيدب، بحلاز الهواري، وفرحاح وليد، في إحتلال أحد مراكز “بوديوم” نهائي رمي الجلة ف32.

ضمن منافسات بارالمبياد 2024، الجارية فعالياته بالعاصمة الفرنسية باريس من الفترة الممتدة ما بين 28 أوت و 8 سبتمبر 2024.

وأنهى الثلاثي، الجزائري، مشاركته في هذا النهائي، في المراكز الرابع والخامس و الثامن، من أصل 9 مشاركين.

حيث إحتل الهواري بحلاز، منافسات نهائي رمي الجلة ف 32، في المركز الرابع، برمية قُدرت بـ9.70 متر.

فيما احتل الجزائري الثاني المشارك في هذا النهائي، فرحاح الهواري، المركز الخامس، برمية قدرها 9.20 متر.

أما صاحب الميدالية البرونزية، في نهائي رمي الصولجان F32، أحمد مهيدب، فقد إحتل المركز الثامن، في نهائي رمي الجلة ف 32، برمية قدرها 8.56 متر.