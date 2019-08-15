مواجهات ساخنة في إنطلاق الموسم الجديد للمحترف الأول

تعود عجلة البطولة الوطنية بقسميها الأول، والثاني، للدوران، اليوم الخميس، أين ستلعب الجولة الأولى للموسم الكروي 2019-2020، والتي تعد بمواجهات ساخنة.

وستشهد هذه الجولة الأولى من المحترف الأول، صدام قوي، بين حامل اللقب اتحاد العاصمة، الذي سيستظيف بملعبه، نادي وفاق سطيف.

ولحساب ذات الجولة، تنتظر الوصيف، نادي شبيبة القبائل، مباراة صعبة خارج الديار، أين سيحل ضيفا ثقيلا على نادي نصر حسين داي.

ويطمح كل فريق، لتسجيل انطلاقة قوية في البطولة الوطنية، من خلال تحقيق الفوز في مباراتهم الأولى.

وسيكون برنامج باقي مباريات هذه الجولة على النحو التالي:

شبيبة الساورة – شباب قسنطينة

نجم مقرة – أولمبي الشلف

شباب أهلي برج بوعريريج – شباب بلوزداد

اتحاد بسكرة – نادي بارادو

مولودية الجزائر – جمعية عين مليلة (غدا الجمعة).