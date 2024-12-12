مواجهات مثيرة في جميع أدوار كأس الجزائر

أسفرت قرعة جميع أدوار منافسة كأس الجزائر، في نظامها الجديد، اليوم الخميس، عن مواجهات واعدة.

وسيتواجد 64 فريقا في هذا الدور، وبمشاركة الأندية 16 من الرابطة المحترفة، و 18 ناديا من رابطة الهواة بقسميها وسط شرق و وسط غرب، بالإضافة لـ27 ناديا من رابطة مابين الجهات، وثلاث أندية من الرابطات الجهوية.

وستلعب كل مواجهات الدور الـ32 من كأس الجزائر بتواريخ 2/3/4 جانفي 2025، باستثناء مواجهات ممثلي الجزائر التي تم تقديمها لتاريخ 32 ديسمبر و 1جانفي.

أما مواجهات الدور الـ16 لمنافسة الكأس، تم برمجتها بتواريخ 10 و 11 جانفي.

وجاءت قرعة الدور الـ32 لمنافسة كأس الجزائر، التي تم سحبها بمركز نادي الجيش، ببني مسوس على النحو التالي:

المباراة رقم 1 - إتحاد بلعباس vs شبيبة عزازڤة

المباراة رقم 6 – شبيبة الساورة vs إتحاد خنشلة

المباراة رقم 18 – نجم بن عكنون vs مولودية الجزائر

المباراة رقم 15 – ترجي مستغانم vs وداد تيسمسيلت

المباراة رقم 19 – إتحاد الشاوية vs وداد مستغانم

المباراة رقم 21 – إتحاد عنابة vs شباب عين ياقوت

المباراة رقم 24 – شباب حي الجبل vs أولمبي واد الفضة

المباراة رقم 25 – نادي تقرت vs رائد بوقاعة

المباراة رقم 26 – نصر الفجوج vs مولودية البيض

المباراة رقم 29 – شبيبة بجاية vs إتحاد حاسي الرمل

المباراة رقم 30 – م٫ سيدي عبد المؤمن vs أمال العلمة

المباراة رقم 31 – مولودية العلمة vs وفاق سطيف

المباراة رقم 13-إتحاد النزلة vs نجم القليعة

المباراة رقم 27 – أولمبي أقبو vs شباب قسنطينة

المباراة رقم 16 – شبيبة تيارت تستقبل نجم ثنية العابد

المباراة رقم 04 – اتحاد البليدة يستقبل اتحاد سدراتة

المباراة رقم 09 – اتحاد سيدي سعيد تلمسان يستقبل اتحاد سطيف

المباراة رقم 08 – نجم مقرة يستقبل مستقبل الرويسات

المباراة رقم 12 – اتحاد الحراش يستقبل نصر حسين داي

المباراة رقم 03 – نجم بوعقال يستقبل شباب بني تامو

المباراة رقم 11 – ترجي قالمة يستقبل شبيبة القبائل

المباراة رقم 05- رائد القبة يستقبل غالي معسكر

المباراة رقم 22 – مولودية بجاية يستقبل جمعية الخروب

المباراة رقم 32- مولودية بلدية بريكة يستقبل الشبيبة الرياضية جيجل

المباراة رقم 17 – شباب بلوزداد يستقبل شباب الزاوية

المباراة رقم 28 : مستقبل شباب أرزيو يستقبل مولودية الشهداء الأبيض سيدي

المباراة رقم 14 : اتحاد بسكرة يستقبل شباب المشرية

المباراة رقم 10 : الاتحاد الرياضي بشار الجديد يستقبل مولودية وهران

المباراة رقم 20 : اتحاد بلدية الكرمة يستقبل جمعية الشلف

المباراة رقم 23 : شباب سنجاس يستقبل نادي بارادو

المباراة رقم 2 : شباب عين تموشنت يستقبل شباب باتنة

المباراة رقم 7 : اتحاد العاصمة يستقبل أولمبيك المقرن

والجدول أدناه يوضح مواجهات الأدوار المتقدمة من منافسة كأس الجزائر 2025