مواجهة بين طليبة وولد عباس في محكمة سيدي امحمد اليوم

يمثل اليوم الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس والبرلماني عن نفس الحزب أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين”نقلا عن مصادر على صلة بالتحقيق، فإن قاضي التحقيق الذي يشرف على القضية فإنه سيتم إجراء المواجهة بين طليبة وولد عباس

وأضافت ذات المصادر، بأن التحقيق سيتمحور حول ابتزاز تعرض له طليبة من قبل جمال ولد عباس و الذي طالبه بأموال مقابل تنصيبه على رأس قائمة الأفلان بعنابة

وأكدت ذات المصادر، أن النائب البرلماني السابق يحوز تسجيلات هاتفية للمحادثات التي كانت تجري بينه و بينه ولد عباس

بالموازاة مع ذلك سيمثل ايضا إلى جانب كل من طليبة و جمال ولد عباش الامين العام الأسبق لوزارة التضامن الوطني الهادي بوشناق.

وأضافت ذات المصادر أن بوشناق يمثل في قضية التمويل الخفي لحزب الأفلان بحكم أنه تقلد منصب مسؤولية خلال فترة جمال ولد عباس.

وكان بوشناق قد مثل في وقت سابق في قضية سوء استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية وهي القضية المفتوحة ضد وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس