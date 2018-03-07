مواجهة تكسير العظام بين “جوفنتوس” و”توتنهام”

سيكون ملعب “ويمبلي” سهرة اليوم مسرحا لأحد أبرز مباريات العودة للدور الثمن نهائي من دوري الأبطال أين يستضيف توتنهام نادي جوفنتوس في مباراة مثيرة.

توتنهام حقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أين عاد بالتعادل الإيجابي (2-2) من الأراضية الإيطالية.

ويرى المدرب “بوكيتينيو” أن المباراة ستكون صعبة وعلى لاعبي فريقه أن يكونوا مركزين طوال الـ90 دقيقة.

كما أن الحس التهديفي لـ “كين” يمنح دفعة معنوية لـ “السبيرز”.

من جهة أخرى، ليس هناك اي خيار بالنسبة للسيدة العجوز سوى تحقيق الفوز من أجل التأهل ومواصلة المشوار.

الأداء الذي يقدمه أشبال “أليغيري” يطرح أكثر من سؤال في الفترة الأخيرة،كما أن “ديبالا” مطالب بإظهار جودته في مباراة اليوم.

ويريد “بوفون” أن يواصل رحلته الأوروبية إلى غاية تحقيق حلمه بالتتويج بـ “ذات الأذنين”.