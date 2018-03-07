مواجهة “مونتاين أوف فاير” تصل بالعميد لمُباراته ال100 خارجيا

وصل فريق مولودية الجزائر أمسية اليوم لمُباراته ال100 في المُنافسات الخارجية عندما واجه “مونتاين أوف فاير” النيجيري لحساب لقاء الذهاب.

من الدور ال16 لمُنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا الذي إنتهى بخسارة العميد بهدفين لهدف وحيد.

وخاضت المولودية 65 مُباراة في المنافسات الإفريقية منها 24 في كأس الأندية البطلة و4 في كأس الكؤوس و17 لقاء في رابطة أبطال إفريقيا و20 مُباراة في كأس الكاف.

أما عربيا فخاضت المولودية 22 مُقابلة منها 09 في المنافسات العربية و04 في منافسة شمال إفريقيا.

ويُعتبر فريق مولودية الجزائر رابع نادي جزائري يصل المئوية خارجيا بعد شبيبة القبائل ، وفاق سطيف وإتحاد العاصمة.