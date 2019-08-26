بالفيديو: مواطنون يطردون مدير مستشفى عين مليلة من مكتبه

تداولت مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، شريط فيديو للحظة اقتحام مواطنين،لمكتب مدير مستشفى سليمان عميرات،بعين مليلة في أم البواقي.

وقام المواطنون، بإجبار مدير المستشفى بالخروج ومغادرة المقر على متن مركبة أمنية.

وحسب الفيديو، فإن المواطنين الذين اقتحموا مكتب مدير المستشفى،عبّروا عن غضبهم من تردي مستوى الخدمات،متهمين المدير بالتقصير في أداء مهامه.