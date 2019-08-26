بالفيديو: مواطنون يطردون مدير مستشفى عين مليلة من مكتبه

أخبار الجزائر
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بالفيديو: مواطنون يطردون مدير مستشفى عين مليلة من مكتبه
بقلم أسماء.ع

تداولت مختلف صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، شريط فيديو للحظة اقتحام مواطنين،لمكتب مدير مستشفى سليمان عميرات،بعين مليلة في أم البواقي.

وقام المواطنون، بإجبار مدير المستشفى بالخروج ومغادرة المقر على متن مركبة أمنية.

وحسب الفيديو، فإن المواطنين الذين اقتحموا مكتب مدير المستشفى،عبّروا عن غضبهم من تردي مستوى الخدمات،متهمين المدير بالتقصير في أداء مهامه.

#عين_مليلةمستشفى سليمان عميراتإحتجاجات و طرد المدير بسبب الوضع الكارثي للمستشفى وتسجيل عدة وفيات بسبب الإهمال والتسيب…تحيا الرجال

Publiée par ‎أمين بخة‎ sur Dimanche 25 août 2019


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