“موبيليس” تشيد بموقف دريس مسعود

أشاد متعامل الهاتف النقال “موبيليس” بموقف بطل الجيدو الجزائري، مسعود دريس رضوان، الذي تفادى بذكاء من مواجهة منافسه الصهيوني، في أولمبياد باريس.

وأوقعت قرعة الأولمبياد لمنافسة الجيدو، دريس مسعود. أمام مصارع صهيوني، في نزال أقل من 73 كلغ، كان مقررا أن يجرى اليوم الاثنين.

وتم استبعاد دريس مسعود، من الأولمبياد بسبب زيادة وزنه. خلال عملية قياس الأوزان، التي جرت أمس الأحد، بعدما فاق الوزن القانوني.

ولجأ ابن الباهية وهران، إلى هذه الحيلة من أجل تفادي التطبيع والتمسك في مبادئ الجزائر اتجاه القضية، من دون أن يدلي بأي تصريحات. لتجنب عقوبات رياضية، مثلما حدث مع البطل فتحي نورين، في نسخة طوكيو.

وقالت “موبيليس” في صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بخصوص خرجة دريس مسعود: “سفير علامة موبيليس لاعب الجودو البطل مسعود دريس رضوان لن يكون حاضرا في نزال وزن 73- كلغ غدا (اليوم)”

وأضاف ذات المصدر: “دريس فاز باحترام الجميع، الشرف والقضية أولى من كل شيء”.