موبيليس تصمم ملصقات إشهارية دعما للقمة العربية

شرعت الدول العربية، في إصدار الطابع البريدي العربي الموحد الخاص بالدورة العادية الواحدة والثلاثين لقمة جامعة الدول العربية. والتي ستستضيفها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر القادم، والذي سبق أن اقترح من طرف الجزائر. على غرار، تونس، عمان، جمهورية جيبوتي، مصر.

كما تم اعتماد هذا الطابع، خلال انعقاد الدورة الواحدة والأربعين للجنة العربية الدائمة للبريد بالجزائر شهر جوان المنصرم. وكذا على مستوى مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

في حين، يصدر الطابع العربي الموحد كل ثلاث سنوات من قبل كل الدول العربية. كدلالة رمزية للتوحد والتعاون بين الدول العربية، لاسيما في مجال الطوابعية.

ويجدر التذكير، أن مراسم إصدار هذا الطابع جرت يوم 28 سبتمبر الماضي، بحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.