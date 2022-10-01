موتسيبي :” الجزائر على استعداد لاحتضان كان 2025 “
بقلم عزيز طالبي
كشف رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي عن حديث جمعه برئيس الفاف جهيد زفيزف بشأن إمكانية احتضان الجزائر للكان.
وقال موتسيبي في كلمته الافتتاحية اليوم السبت بأوبرا ولاد فايت :”عايننا كل الإمكانيات التي لديها علاقة بمنافسة الشان، المستشفيات و الملاعب والمركبات ، التي تحتوي على مرافق جميلة جدا”
وأضاف :”الجزائر تملك عدد من المقومات وقادرة على تنظيم الشان المقبل. بعد اطلاعي على الفنادق و الامكانيات”.
كما اردف :” تحدثت إلى أخي زفيزف، الذي أكد لي استعداد الجزائر باحتضان كان 2025″
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