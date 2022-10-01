موتسيبي :” الجزائر على استعداد لاحتضان كان 2025 “

كشف رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي عن حديث جمعه برئيس الفاف جهيد زفيزف بشأن إمكانية احتضان الجزائر للكان.

وقال موتسيبي في كلمته الافتتاحية اليوم السبت بأوبرا ولاد فايت :”عايننا كل الإمكانيات التي لديها علاقة بمنافسة الشان، المستشفيات و الملاعب والمركبات ، التي تحتوي على مرافق جميلة جدا”

وأضاف :”الجزائر تملك عدد من المقومات وقادرة على تنظيم الشان المقبل. بعد اطلاعي على الفنادق و الامكانيات”.

كما اردف :” تحدثت إلى أخي زفيزف، الذي أكد لي استعداد الجزائر باحتضان كان 2025″