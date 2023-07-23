موجة حر استثنائية.. 13 ولاية في الخانة الحمراء

رفعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر. أين ستتعدى درجات الحرارة محليا 48 درجة مئوية تحت الظل.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن صلاحية التنبيه بداية من الساعة العاشرة إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

أما الولايات المعنية، فهي كل من غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة، بومرداس والجزائر العاصمة. تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

كما نبهت المصلحة ذاتها، من استمرار تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية تحت الظل. ويمكن أن تتعدى 48 درجة مئوية تحت الظل بالولايات الساحلية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا تتراوح بين 30 و36 درجة إلى غاية يوم غد الإثنين. في كل من المدية، البويرة، الجلفة، المسيلة، باتنة، ميلة وقسنطينة.

وستشهد كل من ولايات تيبازة، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت ومعسكر، حرارة تتراوح بين 43 و45 درجة مئوية تحت الظل و يمكن أن تتعدى 47 درجة مئوية تحت الظل. ودرجات الحرارة الدنيا تتراوح بين 28 و 34 درجة طيلة نهار اليوم الأحد.